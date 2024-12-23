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Пётр Ларионов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Пётр Ларионов
Пол
муж
Номер записи
603
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1795
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Лариона [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 992об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 10
01 | Ларион Тимофеев: 43 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Петрова: 49 / 62 | жена крестьянская - жена Лариона [1]
03 | Пётр Ларионов: 8 / 21 | сын крестьянский - сын Лариона [1]
04 | Пелагея Ларионова: 16 / - | дочь крестьянская - дочь Лариона [1]
05 | Татьяна Ларионова: 14 / 27 | дочь крестьянская - дочь Лариона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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