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Евдокия Кондратьева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Евдокия Кондратьева
Пол
жен
Номер записи
599
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1795
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
жена Василия [3]
Откуда прибыл
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 992об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Кузьма Андреев: 43 / 56 | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Трофим Кузьмин: 18 / 31 | сын крестьянский - сын Кузьмы [1]
03 | Василий Кузьмин: 16 / 29 | сын крестьянский - сын Кузьмы [1]
04 | Савва Кузьмин: 15 / 28 | сын крестьянский - сын Кузьмы [1]
05 | Анна Кузьмина: 14 / - | дочь крестьянская - дочь Кузьмы [1]
06 | Анна Кузьмина: 7 / - | дочь крестьянская - дочь Кузьмы [1]
07 | Мавра Никитина: - / 34 | жена крестьянская - жена Трофима [2]
08 | Матрёна Трофимова: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Трофима [2]
09 | Марфа Трофимова: - / 6 | дочь крестьянская - дочь Трофима [2]
10 | Анастасия Трофимова: - / 2 | дочь крестьянская - дочь Трофима [2]
11 | Евдокия Кондратьева: - / 25 | жена крестьянская - жена Василия [3]
12 | Кузьма Васильев: - / 3 | сын крестьянский - сын Василия [3]
Комментарий наборщика
старинная Горки, вариант имени Авдотья
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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