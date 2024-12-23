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Марфа Петрова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Марфа Петрова
Пол
жен
Номер записи
574
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1795
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Акулины [1]
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 992
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Акулина Константинова: 49 / 62 | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Афанасий Петров: 8 / 21 | сын крестьянский - сын Акулины [1]
03 | Анна Петрова: 25 / 38 | дочь крестьянская - дочь Акулины [1]
04 | Федосья Петрова: 14 / - | дочь крестьянская - дочь Акулины [1]
05 | Марфа Петрова: 9 / 22 | дочь крестьянская - дочь Акулины [1]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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