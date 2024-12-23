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Семён Герасимов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Семён Герасимов
Пол
муж
Номер записи
550
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1795
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Герасима [1]
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1761
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 991об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 6
01 | Герасим Панкратов: 47 / 60 | крестьянин - глава [1]
02 | Екатерина Иванова: 49 / 62 | жена крестьянская - жена Герасима [1]
03 | Семён Герасимов: 21 / 34 | сын крестьянский - сын Герасима [1]
04 | Николай Герасимов: 16 / 29 | сын крестьянский - сын Герасима [1]
05 | Яким Герасимов: 12 / 25 | сын крестьянский - сын Герасима [1]
06 | Екатерина Лаврентьева: 22 / 35 | жена крестьянская - жена Семёна [3]
07 | Алексей Семёнов: 3 / 16 | сын крестьянский - сын Семёна [3]
08 | Кузьма Семёнов: - / 9 | сын крестьянский - сын Семёна [3]
09 | Марфа Семёнова: 2 / 15 | дочь крестьянская - дочь Семёна [3]
10 | Анна Семёнова: - / 12 | дочь крестьянская - дочь Семёна [3]
11 | Марфа Семёнова: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Семёна [3]
12 | Акулина Семёнова: - / 0 | дочь крестьянская - дочь Семёна [3]
13 | Татьяна Яковлева: - / 28 | жена крестьянская - жена Николая [4]
14 | Алексей Николаев: - / 0 | сын крестьянский - сын Николая [4]
15 | Анастасия Николаева: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Николая [4]
16 | Филипп Пинт: - / - | приписанный - рекрут [1]
17 | Мокей Панкратов: 22 / 35 | крестьянин - брат Герасима [1]
18 | Матрёна Александрова: 24 / 37 | жена крестьянская - жена Мокея [17]
19 | Пётр Мокеев: 4 / 17 | сын крестьянский - сын Мокея [17]
20 | Ирина Мокеева: 1 / - | дочь крестьянская - дочь Мокея [17]
21 | Кирилл Мокеев: - / 0 | сын крестьянский - сын Мокея [17]
22 | Степанида Мокеева: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Мокея [17]
Комментарий наборщика
вариант имени Симеон
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Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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