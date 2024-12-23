Андрей Степанов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Андрей Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 544
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Степана [1]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 991
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 5
01 | Степан Иванов: 41 / 54 | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Гаврила Степанов: 16 / 29 | сын крестьянский - сын Степана [1]
03 | Иван Степанов: 10 / 23 | сын крестьянский - сын Степана [1]
04 | Андрей Степанов: 6 / 19 | сын крестьянский - сын Степана [1]
05 | Марфа Степанова: 18 / 31 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
06 | Анна Степанова: 7 / 20 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
07 | Прасковья Борисова: - / 25 | жена крестьянская - жена Гаврилы [2]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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