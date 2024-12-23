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Михаил Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Михаил Иванов
Пол
муж
Номер записи
531
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
51
Причина выбытия
умре
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1731
Год смерти
1785
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 991
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Михаил Иванов: 51 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Анна Семёнова: 49 / - | жена крестьянская - жена Михаила [1]
03 | Григорий Михайлов: 29 / 42 | сын крестьянский - сын Михаила [1]
04 | Екатерина Михайлова: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Михаила [1]
05 | Ксения Семёнова: 20 / 33 | жена крестьянская - жена Григория [3]
06 | Маркелл Григорьев: 8 / - | сын крестьянский - сын Григория [3]
07 | Василий Григорьев: - / 9 | сын крестьянский - сын Григория [3]
08 | Фрол Григорьев: - / 5 | сын крестьянский - сын Григория [3]
09 | Матрёна Фёдорова: 2 / - | крестьянка - племянница Григория [1]
10 | Пелагея Фёдорова: 34 / 47 | крестьянка/девка - тётка Григория [1]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Шорниковы (Шарниковы)
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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