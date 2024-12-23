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Марфа Степанова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Марфа Степанова
Пол
жен
Номер записи
530
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1795
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Степана [1]
Возраст по прошлой РС
1
Причина выбытия
умре
Год убытия
1792
Год рождения вычисленный
1781
Год смерти
1792
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 991
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Степан Фёдоров: 41 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Татьяна Емельянова: 42 / 55 | жена крестьянская - жена Степана [1]
03 | Борис Степанов: 14 / - | сын крестьянский - сын Степана [1]
04 | Акулина Степанова: 6 / - | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
05 | Домна Степанова: 4 / 17 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
06 | Марфа Степанова: 1 / - | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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