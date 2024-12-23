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Степан Фёдоров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Степан Фёдоров
Пол
муж
Номер записи
525
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
41
Причина выбытия
умре
Год убытия
1782
Год рождения вычисленный
1741
Год смерти
1782
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 991
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Степан Фёдоров: 41 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Татьяна Емельянова: 42 / 55 | жена крестьянская - жена Степана [1]
03 | Борис Степанов: 14 / - | сын крестьянский - сын Степана [1]
04 | Акулина Степанова: 6 / - | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
05 | Домна Степанова: 4 / 17 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
06 | Марфа Степанова: 1 / - | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Моховиковы, вариант имени Стефан
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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