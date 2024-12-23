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Степан Фёдоров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Степан Фёдоров
Пол
муж
Номер записи
524
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
внук [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 991
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Яков Петров: 44 / 57 | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Михайлова: 49 / - | жена крестьянская - жена Якова [1]
03 | Василий Яковлев: 19 / 31 | сын крестьянский - сын Якова [1]
04 | Прасковья Яковлева: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Якова [1]
05 | Татьяна Тимофеева: - / 25 | жена крестьянская - жена Василия [3]
06 | Егор Васильев: - / 3 | сын крестьянский - сын Василия [3]
07 | Прасковья Васильева: - / 5 | дочь крестьянская - дочь Василия [3]
08 | Степан Фёдоров: 8 / 21 | крестьянин - внук [1]
Комментарий наборщика
внук от дочери Улиты Яковлевой Моховиковой жены Фёдора Ларионова Косолапова
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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