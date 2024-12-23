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Татьяна Тимофеева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Татьяна Тимофеева
Пол
жен
Номер записи
521
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1795
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Василия [3]
Откуда прибыл
д. Палашкино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 990об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Яков Петров: 44 / 57 | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Михайлова: 49 / - | жена крестьянская - жена Якова [1]
03 | Василий Яковлев: 19 / 31 | сын крестьянский - сын Якова [1]
04 | Прасковья Яковлева: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Якова [1]
05 | Татьяна Тимофеева: - / 25 | жена крестьянская - жена Василия [3]
06 | Егор Васильев: - / 3 | сын крестьянский - сын Василия [3]
07 | Прасковья Васильева: - / 5 | дочь крестьянская - дочь Василия [3]
08 | Степан Фёдоров: 8 / 21 | крестьянин - внук [1]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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