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Андрей Семёнов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Андрей Семёнов
Пол
муж
Номер записи
510
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1795
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Семёна [2]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 990об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Дарья Андреева: 54 / - | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Семён Иванов: 26 / - | сын крестьянский - сын Дарьи [1]
03 | Василий Иванов: 22 / - | сын крестьянский - сын Дарьи [1]
04 | Андрей Иванов: 20 / 33 | сын крестьянский - сын Дарьи [1]
05 | Пётр Иванов: 10 / 23 | сын крестьянский - сын Дарьи [1]
06 | Татьяна Иванова: 13 / - | дочь крестьянская - дочь Дарьи [1]
07 | Ефимия Семёнова: 29 / 42 | жена крестьянская - жена после Семёна [2]
08 | Пелагея Семёнова: 3 / 16 | дочь крестьянская - дочь Семёна [2]
09 | Андрей Семёнов: - / 6 | сын крестьянский - дочь Семёна [2]
10 | Ефимия Михайлова: - / 30 | жена крестьянская - жена Андрея [4]
11 | Агафья Андреева: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Андрея [4]
12 | Прасковья Андреева: - / 6 | дочь крестьянская - дочь Андрея [4]
13 | Екатерина Андреева: - / 0 | дочь крестьянская - дочь Андрея [4]
14 | Евдокия Яковлева: - / 19 | жена крестьянская - жена Петра [5]
15 | Домна Петрова: - / 0 | дочь крестьянская - дочь Петра [5]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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