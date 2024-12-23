Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Васильева

Пелагея Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Пелагея Васильева
Пол
жен
Номер записи
493
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
жена Романа [3]
Откуда прибыл
г. Владимир, Владимирский у., Владимирская губ.
Причина поступления
взята замуж из Митрополичьей слободы
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2246об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 30
01 | Степан Иванов: 25 / 44 | крестьянин - глава [1]
02 | Михаил Иванов: 23 / 42 | крестьянин - брат родной [1]
03 | Роман Иванов: 5 / 24 | крестьянин - брат родной [1]
04 | Пётр Иванов: 7 / - | крестьянин - брат родной [1]
05 | Евдокия Иванова: 9 / - | крестьянка - сестра родная [1]
06 | Степанида Борисова: 20 / - | жена крестьянская - 1я жена Степана [1]
07 | Пелагея Иванова: - / 49 | жена крестьянская - 2я жена Степана [1]
08 | Семён Степанов: - / 11 | сын крестьянский - сын Степана [1]
09 | Пётр Степанов: - / 2 | сын крестьянский - сын Степана [1]
10 | Ефросинья Степанова: - / 18 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
11 | Прасковья Степанова: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
12 | Марфа Михайлова: - / 39 | жена крестьянская - жена Михаила [2]
13 | Пелагея Васильева: - / 22 | жена крестьянская - жена Романа [3]
14 | Василий Романов: - / 2 | сын крестьянский - сын Романа [3]
15 | Марфа Васильева: 30 / - | крестьянка/вдова - мать Степана [1]
Комментарий наборщика
бобылкова дочь
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.