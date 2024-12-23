Евдокия Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Евдокия Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 485
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 30
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сестра родная [1]
- Возраст по прошлой РС
- 9
- Причина выбытия
- умре
- Год убытия
- 1775
- Год рождения вычисленный
- 1754
- Год смерти
- 1775
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2246
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 30
01 | Степан Иванов: 25 / 44 | крестьянин - глава [1]
02 | Михаил Иванов: 23 / 42 | крестьянин - брат родной [1]
03 | Роман Иванов: 5 / 24 | крестьянин - брат родной [1]
04 | Пётр Иванов: 7 / - | крестьянин - брат родной [1]
05 | Евдокия Иванова: 9 / - | крестьянка - сестра родная [1]
06 | Степанида Борисова: 20 / - | жена крестьянская - 1я жена Степана [1]
07 | Пелагея Иванова: - / 49 | жена крестьянская - 2я жена Степана [1]
08 | Семён Степанов: - / 11 | сын крестьянский - сын Степана [1]
09 | Пётр Степанов: - / 2 | сын крестьянский - сын Степана [1]
10 | Ефросинья Степанова: - / 18 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
11 | Прасковья Степанова: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
12 | Марфа Михайлова: - / 39 | жена крестьянская - жена Михаила [2]
13 | Пелагея Васильева: - / 22 | жена крестьянская - жена Романа [3]
14 | Василий Романов: - / 2 | сын крестьянский - сын Романа [3]
15 | Марфа Васильева: 30 / - | крестьянка/вдова - мать Степана [1]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Авдотья
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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