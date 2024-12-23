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Акулина Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Акулина Иванова
Пол
жен
Номер записи
474
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Аграфены [1]
Возраст по прошлой РС
15
Куда убыл
д. Пахирево, Пенкинская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Причина выбытия
отдана замуж
Год рождения вычисленный
1748
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2245об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 29
01 | Аграфена Никитина: 50 / - | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Евдоким Иванов: 30 / 49 | сын крестьянский - сын Аграфены [1]
03 | Акулина Иванова: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Аграфены [1]
04 | Матрёна Фёдорова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Евдокима [2]
05 | Иван Евдокимов: 2 / 21 | сын крестьянский - сын Евдокима [2]
06 | Кузьма Евдокимов: - / 12 | сын крестьянский - сын Евдокима [2]
07 | Семён Евдокимов: - / 2 | сын крестьянский - сын Евдокима [2]
08 | Степанида Евдокимова: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Евдокима [2]
09 | Васса Евдокимова: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Евдокима [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Акилина
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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