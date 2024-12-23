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Евдоким Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Евдоким Иванов
Пол
муж
Номер записи
473
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1782
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Аграфены [1]
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
49
Год рождения вычисленный
1733
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2245об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 29
01 | Аграфена Никитина: 50 / - | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Евдоким Иванов: 30 / 49 | сын крестьянский - сын Аграфены [1]
03 | Акулина Иванова: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Аграфены [1]
04 | Матрёна Фёдорова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Евдокима [2]
05 | Иван Евдокимов: 2 / 21 | сын крестьянский - сын Евдокима [2]
06 | Кузьма Евдокимов: - / 12 | сын крестьянский - сын Евдокима [2]
07 | Семён Евдокимов: - / 2 | сын крестьянский - сын Евдокима [2]
08 | Степанида Евдокимова: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Евдокима [2]
09 | Васса Евдокимова: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Евдокима [2]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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