Прасковья Митриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Митриева

Прасковья Митриева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Прасковья Митриева
Пол
жен
Номер записи
470
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Дмитрия [1]
Возраст по прошлой РС
15
Куда убыл
д. Филяндино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Причина выбытия
отдана замуж
Год рождения вычисленный
1748
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2245об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 28
01 | Митрий Фёдоров: 41 / 60 | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Николай Митриев: 8 / 27 | сын крестьянский - сын Дмитрия [1]
03 | Прасковья Митриева: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Дмитрия [1]
04 | Федора Иванова: - / 33 | жена крестьянская - жена Николая [2]
Комментарий наборщика
вариант отчества Дмитриевна
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.