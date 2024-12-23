Николай Митриев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Николай Митриев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 469
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 28
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Дмитрия [1]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1755
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2245об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 28
01 | Митрий Фёдоров: 41 / 60 | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Николай Митриев: 8 / 27 | сын крестьянский - сын Дмитрия [1]
03 | Прасковья Митриева: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Дмитрия [1]
04 | Федора Иванова: - / 33 | жена крестьянская - жена Николая [2]
- Комментарий наборщика
- вариант отчества Дмитриевич
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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