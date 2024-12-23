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Наталья Семёнова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Наталья Семёнова
Пол
жен
Номер записи
459
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Семёна [1]
Возраст по прошлой РС
15
Куда убыл
д. Петрушино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Причина выбытия
отдана замуж
Год рождения вычисленный
1748
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2245
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 27
01 | Семён Михайлов: 42 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Семёнова: 40 / 59 | жена крестьянская - жена Семёна [1]
03 | Иван Семёнов: 13 / 32 | сын крестьянский - сын Семёна [1]
04 | Фёдор Семёнов: 9 / 28 | сын крестьянский - сын Семёна [1]
05 | Наталья Семёнова: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Семёна [1]
06 | Ксения Семёнова: 17 / - | дочь крестьянская - дочь Семёна [1]
07 | Дарья Афанасьева: - / 31 | жена крестьянская - жена Ивана [3]
08 | Иван Иванов: - / 8 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
09 | Ефимия Иванова: - / 14 | дочь крестьянская - дочь Ивана [3]
10 | Анна Иванова: - / 12 | дочь крестьянская - дочь Ивана [3]
11 | Ирина Иванова: - / 2 | дочь крестьянская - дочь Ивана [3]
12 | Агафья Михайлова: - / 32 | жена крестьянская - жена Фёдора [4]
13 | Меланья Фёдорова: - / 3 | дочь крестьянская - дочь Фёдора [4]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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