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Гаврила Кириллов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Гаврила Кириллов
Пол
муж
Номер записи
450
Сословие
крестьянин/вдовец
Год ревизии
1782
Двор / Семья
26б
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Кирилла [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1753
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2245
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 26б
01 | Кирилл Васильев: 42 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Марфа Яковлева: 40 / 59 | жена крестьянская - жена Кирилла [1]
03 | Гаврила Кириллов: 10 / 29 | крестьянин/вдовец - сын Кирилла [1]
04 | Кузьма Кириллов: 8 / 27 | крестьянин - сын Кирилла [1]
05 | Ксения Гаврилова: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [3]
06 | Евдокия Гаврилова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [3]
07 | Ефимия Гаврилова: - / 2 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [3]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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