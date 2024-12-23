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Никита Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Никита Васильев
Пол
муж
Номер записи
447
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1782
Двор / Семья
26а
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
умре
Год убытия
1770
Год рождения вычисленный
1744
Год смерти
1770
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2245
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 26а
01 | Никита Васильев: 19 / - | крестьянин - глава [1]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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