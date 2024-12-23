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Дмитрий Максимов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Дмитрий Максимов
Пол
муж
Номер записи
436
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1782
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Максима [2]
Возраст по прошлой РС
4
Причина выбытия
умре
Год убытия
1764
Год рождения вычисленный
1759
Год смерти
1764
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2244об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 24
01 | Ирина Яковлева: 40 / - | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Максим Фёдоров: 21 / 40 | сын крестьянский - сын Ирины [1]
03 | Акулина Фёдорова: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Ирины [1]
04 | Марфа Фёдорова: 8 / - | дочь крестьянская - дочь Ирины [1]
05 | Евдокия Петрова: 25 / 44 | жена крестьянская - жена Максима [2]
06 | Дмитрий Максимов: 4 / - | сын крестьянский - сын Максима [2]
07 | Ирина Максимова: 0 / - | дочь крестьянская - дочь Максима [2]
08 | Гаврила Максимов: - / 8 | сын крестьянский - сын Максима [2]
09 | Григорий Максимов: - / 1 | сын крестьянский - сын Максима [2]
10 | Аграфена Максимова: - / 13 | дочь крестьянская - дочь Максима [2]
11 | Анна Максимова: - / 9 | дочь крестьянская - дочь Максима [2]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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