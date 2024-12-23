Ирина Яковлева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Ирина Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 431
- Сословие
- крестьянка/вдова
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 24
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава [1]
- Возраст по прошлой РС
- 40
- Причина выбытия
- умре
- Год убытия
- 1768
- Год рождения вычисленный
- 1723
- Год смерти
- 1768
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2244
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 24
01 | Ирина Яковлева: 40 / - | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Максим Фёдоров: 21 / 40 | сын крестьянский - сын Ирины [1]
03 | Акулина Фёдорова: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Ирины [1]
04 | Марфа Фёдорова: 8 / - | дочь крестьянская - дочь Ирины [1]
05 | Евдокия Петрова: 25 / 44 | жена крестьянская - жена Максима [2]
06 | Дмитрий Максимов: 4 / - | сын крестьянский - сын Максима [2]
07 | Ирина Максимова: 0 / - | дочь крестьянская - дочь Максима [2]
08 | Гаврила Максимов: - / 8 | сын крестьянский - сын Максима [2]
09 | Григорий Максимов: - / 1 | сын крестьянский - сын Максима [2]
10 | Аграфена Максимова: - / 13 | дочь крестьянская - дочь Максима [2]
11 | Анна Максимова: - / 9 | дочь крестьянская - дочь Максима [2]
- Комментарий наборщика
- вдова после Фёдора Данилова
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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