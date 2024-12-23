Анна Яковлева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Анна Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 427
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 22
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Якова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 7
- Причина выбытия
- отдана замуж
- Год рождения вычисленный
- 1756
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2244
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 22
01 | Яков Яковлев: 57 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Анна Васильева: 45 / - | жена крестьянская - жена Якова [1]
03 | Борис Яковлев: 24 / - | сын крестьянский - сын Якова [1]
04 | Кузьма Яковлев: 22 / - | сын крестьянский - сын Якова [1]
05 | Анна Яковлева: 16 / - | дочь крестьянская - дочь Якова [1]
06 | Ефимия Яковлева: 13 / - | дочь крестьянская - дочь Якова [1]
07 | Анна Яковлева: 7 / - | дочь крестьянская - дочь Якова [1]
08 | Марфа Григорьева: 25 / 44 | крестьянка/вдова - вдова после Михаила Яковлева [1]
- Комментарий наборщика
- не указано куда отдана замуж
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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