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Анна Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Анна Яковлева
Пол
жен
Номер записи
427
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Якова [1]
Возраст по прошлой РС
7
Причина выбытия
отдана замуж
Год рождения вычисленный
1756
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2244
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 22
01 | Яков Яковлев: 57 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Анна Васильева: 45 / - | жена крестьянская - жена Якова [1]
03 | Борис Яковлев: 24 / - | сын крестьянский - сын Якова [1]
04 | Кузьма Яковлев: 22 / - | сын крестьянский - сын Якова [1]
05 | Анна Яковлева: 16 / - | дочь крестьянская - дочь Якова [1]
06 | Ефимия Яковлева: 13 / - | дочь крестьянская - дочь Якова [1]
07 | Анна Яковлева: 7 / - | дочь крестьянская - дочь Якова [1]
08 | Марфа Григорьева: 25 / 44 | крестьянка/вдова - вдова после Михаила Яковлева [1]
Комментарий наборщика
не указано куда отдана замуж
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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