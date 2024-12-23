Шорникова Ксения Степанова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шорникова Ксения Степанова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 418
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 20
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Степана [2]
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2243об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 20
01 | Шорников Михаил Яковлев: 57 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Шорников Степан Михайлов: 29 / 48 | сын крестьянский - сын Михаила [1]
03 | Шорникова Ефимия Анисимова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Степана [2]
04 | Шорников Иван Степанов: 0 / 19 | сын крестьянский - сын Степана [2]
05 | Шорникова Матрёна Степанова: 3 / - | дочь крестьянская - дочь Степана [2]
06 | Шорникова Аграфена Степанова: - / 13 | дочь крестьянская - дочь Степана [2]
07 | Шорникова Ксения Степанова: - / 9 | дочь крестьянская - дочь Степана [2]
08 | Шорникова Екатерина Степанова: - / 5 | дочь крестьянская - дочь Степана [2]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Аксинья
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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