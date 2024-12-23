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Шорникова Ефимия Анисимова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шорникова Ефимия Анисимова
Пол
жен
Номер записи
414
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Степана [2]
Откуда прибыл
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
49
Год рождения вычисленный
1733
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2243об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 20
01 | Шорников Михаил Яковлев: 57 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Шорников Степан Михайлов: 29 / 48 | сын крестьянский - сын Михаила [1]
03 | Шорникова Ефимия Анисимова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Степана [2]
04 | Шорников Иван Степанов: 0 / 19 | сын крестьянский - сын Степана [2]
05 | Шорникова Матрёна Степанова: 3 / - | дочь крестьянская - дочь Степана [2]
06 | Шорникова Аграфена Степанова: - / 13 | дочь крестьянская - дочь Степана [2]
07 | Шорникова Ксения Степанова: - / 9 | дочь крестьянская - дочь Степана [2]
08 | Шорникова Екатерина Степанова: - / 5 | дочь крестьянская - дочь Степана [2]
Комментарий наборщика
старинная Горки
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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