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Шорников Михаил Яковлев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шорников Михаил Яковлев
Пол
муж
Номер записи
412
Сословие
крестьянин/вдовец
Год ревизии
1782
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
57
Причина выбытия
умре
Год убытия
1770
Год рождения вычисленный
1706
Год смерти
1770
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2243об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 20
01 | Шорников Михаил Яковлев: 57 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Шорников Степан Михайлов: 29 / 48 | сын крестьянский - сын Михаила [1]
03 | Шорникова Ефимия Анисимова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Степана [2]
04 | Шорников Иван Степанов: 0 / 19 | сын крестьянский - сын Степана [2]
05 | Шорникова Матрёна Степанова: 3 / - | дочь крестьянская - дочь Степана [2]
06 | Шорникова Аграфена Степанова: - / 13 | дочь крестьянская - дочь Степана [2]
07 | Шорникова Ксения Степанова: - / 9 | дочь крестьянская - дочь Степана [2]
08 | Шорникова Екатерина Степанова: - / 5 | дочь крестьянская - дочь Степана [2]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Шорниковы (Шарниковы)
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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