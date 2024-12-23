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Шорникова Неонила Никитина

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шорникова Неонила Никитина
Пол
жен
Номер записи
407
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Данилы [1]
Возраст по прошлой РС
59
Причина выбытия
умре
Год убытия
1778
Год рождения вычисленный
1704
Год смерти
1778
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2243об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 19
01 | Шорников Данила Степанов: 52 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Шорникова Неонила Никитина: 59 / - | жена крестьянская - жена Данилы [1]
03 | Шорников Егор Данилов: 20 / 39 | сын крестьянский - сын Данилы [1]
04 | Шорникова Васса Гаврилова: 20 / 39 | жена крестьянская - жена Егора [3]
05 | Шорникова Марфа Егорова: - / 13 | дочь крестьянская - дочь Егора [3]
06 | Шорникова Евдокия Егорова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Егора [3]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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