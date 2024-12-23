Шорникова Неонила Никитина
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Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шорникова Неонила Никитина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 407
- Сословие
- жена крестьянская
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Данилы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 59
- Причина выбытия
- умре
- Год убытия
- 1778
- Год рождения вычисленный
- 1704
- Год смерти
- 1778
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2243об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 19
01 | Шорников Данила Степанов: 52 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Шорникова Неонила Никитина: 59 / - | жена крестьянская - жена Данилы [1]
03 | Шорников Егор Данилов: 20 / 39 | сын крестьянский - сын Данилы [1]
04 | Шорникова Васса Гаврилова: 20 / 39 | жена крестьянская - жена Егора [3]
05 | Шорникова Марфа Егорова: - / 13 | дочь крестьянская - дочь Егора [3]
06 | Шорникова Евдокия Егорова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Егора [3]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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