Шорникова Матрёна Гаврилова
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Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шорникова Матрёна Гаврилова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 400
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 17
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- дочь Гаврилы [4]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2243
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 17
01 | Шорников Иван Семёнов: 51 / 70 | крестьянин - глава [1]
02 | Шорникова Елена Михайлова: 50 / 69 | жена крестьянская - жена Ивана [1]
03 | Шорников Тимофей Иванов: 32 / 51 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
04 | Шорников Гаврила Иванов: 18 / 37 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
05 | Шорников Пётр Иванов: 12 / - | сын крестьянский - сын Ивана [1]
06 | Шорникова Прасковья Иванова: 30 / - | жена крестьянская - жена Тимофея [3]
07 | Шорников Василий Тимофеев: 5 / 24 | сын крестьянский - сын Тимофея [3]
08 | Шорников Алексей Тимофеев: - / 18 | сын крестьянский - сын Тимофея [3]
09 | Шорникова Мавра Михайлова: - / 36 | жена крестьянская - жена Гаврилы [4]
10 | Шорникова Прасковья Гаврилова: - / 11 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [4]
11 | Шорникова Ирина Гаврилова: - / 9 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [4]
12 | Шорникова Марфа Гаврилова: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [4]
13 | Шорникова Матрёна Гаврилова: - / 5 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [4]
14 | Шорникова Матрёна Петрова: - / 24 | жена крестьянская - жена Василия [7]
15 | Шорников Василий Васильев: 5 / 18 | сын крестьянский - сын Василия [7]
16 | Шорников Матвей Васильев: 4 / 17 | сын крестьянский - сын Василия [7]
17 | Шорникова Аграфена Васильева: 1 / - | дочь крестьянская - дочь Василия [7]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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