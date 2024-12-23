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Акулина Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Акулина Иванова
Пол
жен
Номер записи
368
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
дочь Ивана Иванова [3]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2242
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 15
01 | Иван Данилов: 47 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Аграфена Григорьева: 40 / 59 | жена крестьянская - жена Ивана [1]
03 | Иван Иванов: 22 / 41 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
04 | Пётр Иванов: 19 / - | сын крестьянский - сын Ивана [1]
05 | Данила Иванов: - / 34 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
06 | Федот Иванов: 15 / 31 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
07 | Игнатий Иванов: 6 / - | сын крестьянский - сын Ивана [1]
08 | Дарья Иванова: 8 / - | дочь крестьянская - дочь Ивана [1]
09 | Аграфена Борисова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Ивана Иванова [3]
10 | Илья Иванов: - / 15 | сын крестьянский - сын Ивана Иванова [3]
11 | Андрей Иванов: - / 12 | сын крестьянский - сын Ивана Иванова [3]
12 | Татьяна Иванова: - / 18 | дочь крестьянская - дочь Ивана Иванова [3]
13 | Акулина Иванова: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Ивана Иванова [3]
14 | Аграфена Ильина: - / 24 | жена крестьянская - жена Данилы [5]
15 | Сергей Данилов: - / 4 | сын крестьянский - сын Данилы [5]
16 | Прасковья Данилова: - / 6 | дочь крестьянская - дочь Данилы [5]
17 | Акулина Данилова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Данилы [5]
18 | Анна Семёнова: - / 27 | жена крестьянская - жена Федота [6]
19 | Евдокия Федотова: - / 3 | дочь крестьянская - дочь Федота [6]
Комментарий наборщика
вариант имени Акилина
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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