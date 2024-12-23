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Шубников Савелий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шубников Савелий Иванов
Пол
муж
Номер записи
352
Сословие
крестьянин/вдовец
Год ревизии
1782
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
64
Причина выбытия
умре
Год убытия
1765
Год рождения вычисленный
1699
Год смерти
1765
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2241об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 14
01 | Шубников Савелий Иванов: 64 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Шубников Андрей Савельев: 34 / - | сын крестьянский - сын Савелия [1]
03 | Шубникова Марфа Семёнова: 40 / 59 | жена крестьянская - жена Андрея [2]
04 | Шубникова Прасковья Андреева: 12 / - | дочь крестьянская - дочь Андрея [2]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Шубниковы, вариант имени Савва
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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