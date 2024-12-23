Балакинова Татьяна Степанова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Балакинова Татьяна Степанова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 349
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Степана [3]
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2241об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 13
01 | Балакинов Савелий Константинов: 32 / 51 | крестьянин - глава [1]
02 | Балакинова Степанида Семёнова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Савелия [1]
03 | Балакинов Степан Савельев: 10 / 29 | сын крестьянский - сын Савелия [1]
04 | Балакинова Марфа Савельева: - / 17 | дочь крестьянская - дочь Савелия [1]
05 | Балакинова Марфа Иванова: - / 27 | жена крестьянская - жена Степана [3]
06 | Балакинова Татьяна Степанова: - / 9 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
07 | Балакинова Татьяна Степанова: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
08 | Балакинова Анастасия Степанова: - / 3 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
09 | Балакинова Агафья Степанова: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
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