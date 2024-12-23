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Балакинова Марфа Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Балакинова Марфа Иванова
Пол
жен
Номер записи
347
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Степана [3]
Откуда прибыл
д. Петрушино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2241об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 13
01 | Балакинов Савелий Константинов: 32 / 51 | крестьянин - глава [1]
02 | Балакинова Степанида Семёнова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Савелия [1]
03 | Балакинов Степан Савельев: 10 / 29 | сын крестьянский - сын Савелия [1]
04 | Балакинова Марфа Савельева: - / 17 | дочь крестьянская - дочь Савелия [1]
05 | Балакинова Марфа Иванова: - / 27 | жена крестьянская - жена Степана [3]
06 | Балакинова Татьяна Степанова: - / 9 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
07 | Балакинова Татьяна Степанова: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
08 | Балакинова Анастасия Степанова: - / 3 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
09 | Балакинова Агафья Степанова: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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