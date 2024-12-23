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Пелагея Андреева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Пелагея Андреева
Пол
жен
Номер записи
342
Сословие
крестьянка/вдова
Год ревизии
1782
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
80
Причина выбытия
умре
Год убытия
1764
Год рождения вычисленный
1683
Год смерти
1764
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2241об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 12
01 | Пелагея Андреева: 80 / - | крестьянка/вдова - глава [1]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Косолаповы, вдова после Василия Дмитриева
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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