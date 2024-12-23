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Косолапов Пётр Семёнов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Косолапов Пётр Семёнов
Пол
муж
Номер записи
338
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1782
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Семёна [3]
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2241
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 11
01 | Косолапов Андрей Степанов: 53 / 72 | крестьянин - глава [1]
02 | Косолапова Ксения Яковлева: 60 / - | жена крестьянская - жена Андрея [1]
03 | Косолапов Семён Андреев: 23 / 42 | сын крестьянский - сын Андрея [1]
04 | Косолапова Анна Андреева: 20 / - | дочь крестьянская - дочь Андрея [1]
05 | Косолапова Ирина Андреева: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Андрея [1]
06 | Косолапова Прасковья Афанасьева: 31 / 50 | жена крестьянская - жена Семёна [3]
07 | Косолапов Пётр Семёнов: - / 15 | сын крестьянский - сын Семёна [3]
08 | Косолапов Александр Семёнов: - / 8 | сын крестьянский - сын Семёна [3]
09 | Косолапова Лукерья Семёнова: - / 12 | дочь крестьянская - дочь Семёна [3]
10 | Косолапова Федосья Семёнова: - / 11 | дочь крестьянская - дочь Семёна [3]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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