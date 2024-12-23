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Моховиков Фёдор Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Моховиков Фёдор Иванов
Пол
муж
Номер записи
326
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1782
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
57
Причина выбытия
умре
Год убытия
1776
Год рождения вычисленный
1706
Год смерти
1776
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2241
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 10
01 | Моховиков Фёдор Иванов: 57 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Моховиков Еремей Иванов: 55 / - | крестьянин - брат родной Фёдора [1]
03 | Моховикова Акулина Яковлева: 40 / - | жена крестьянская - жена Еремея [2]
04 | Моховиков Никита Еремеев: 21 / 40 | сын крестьянский - сын Еремея [2]
05 | Моховикова Агафья Герасимов: - / 23 | жена крестьянская - жена Никиты [4]
06 | Моховиков Евдоким Никитин: - / 2 | сын крестьянский - сын Никиты [4]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Моховиковы
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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