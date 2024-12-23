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Косолапова Пелагея Ларионова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Косолапова Пелагея Ларионова
Пол
жен
Номер записи
322
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Лариона [1]
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2240об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Косолапов Ларион Тимофеев: 24 / 43 | крестьянин - глава [1]
02 | Косолапов Фёдор Тимофеев: 21 / - | крестьянин - брат родной Лариона [1]
03 | Косолапова Евдокия Петрова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Лариона [1]
04 | Косолапова Наталья Ларионова: 1 / - | дочь крестьянская - дочь Лариона [1]
05 | Косолапов Пётр Ларионов: - / 8 | сын крестьянский - сын Лариона [1]
06 | Косолапова Пелагея Ларионова: - / 16 | дочь крестьянская - дочь Лариона [1]
07 | Косолапова Татьяна Ларионова: - / 14 | дочь крестьянская - дочь Лариона [1]
08 | Косолапова Улита Яковлева: 20 / - | жена крестьянская - жена Фёдора [2]
09 | Косолапов Степан Фёдоров: - / 8 | сын крестьянский - сын Фёдора [2]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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