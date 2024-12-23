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Косолапов Ларион Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Косолапов Ларион Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
317
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1782
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1739
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2240об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Косолапов Ларион Тимофеев: 24 / 43 | крестьянин - глава [1]
02 | Косолапов Фёдор Тимофеев: 21 / - | крестьянин - брат родной Лариона [1]
03 | Косолапова Евдокия Петрова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Лариона [1]
04 | Косолапова Наталья Ларионова: 1 / - | дочь крестьянская - дочь Лариона [1]
05 | Косолапов Пётр Ларионов: - / 8 | сын крестьянский - сын Лариона [1]
06 | Косолапова Пелагея Ларионова: - / 16 | дочь крестьянская - дочь Лариона [1]
07 | Косолапова Татьяна Ларионова: - / 14 | дочь крестьянская - дочь Лариона [1]
08 | Косолапова Улита Яковлева: 20 / - | жена крестьянская - жена Фёдора [2]
09 | Косолапов Степан Фёдоров: - / 8 | сын крестьянский - сын Фёдора [2]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Косолаповы
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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