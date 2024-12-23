Косолапов Ларион Тимофеев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Косолапов Ларион Тимофеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 317
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава [1]
- Возраст по прошлой РС
- 24
- Возраст по текущей РС
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1739
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2240об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Косолапов Ларион Тимофеев: 24 / 43 | крестьянин - глава [1]
02 | Косолапов Фёдор Тимофеев: 21 / - | крестьянин - брат родной Лариона [1]
03 | Косолапова Евдокия Петрова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Лариона [1]
04 | Косолапова Наталья Ларионова: 1 / - | дочь крестьянская - дочь Лариона [1]
05 | Косолапов Пётр Ларионов: - / 8 | сын крестьянский - сын Лариона [1]
06 | Косолапова Пелагея Ларионова: - / 16 | дочь крестьянская - дочь Лариона [1]
07 | Косолапова Татьяна Ларионова: - / 14 | дочь крестьянская - дочь Лариона [1]
08 | Косолапова Улита Яковлева: 20 / - | жена крестьянская - жена Фёдора [2]
09 | Косолапов Степан Фёдоров: - / 8 | сын крестьянский - сын Фёдора [2]
- Комментарий наборщика
- историческая фамилия семьи Косолаповы
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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