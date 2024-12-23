Шубникова Анна Кузьмина
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шубникова Анна Кузьмина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 315
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Кузьмы [2]
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2240об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 8
01 | Шубникова Анна Иванова: 60 / - | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Шубников Кузьма Андреев: 24 / 43 | крестьянин - сын Анны [1]
03 | Шубникова Евдокия Иванова: 30 / - | жена крестьянская - жена Кузьмы [2]
04 | Шубникова Анна Кузьмина: 5 / 24 | дочь крестьянская - дочь Кузьмы [2]
05 | Шубников Трофим Кузьмин: - / 18 | сын крестьянский - сын Кузьмы [2]
06 | Шубников Василий Кузьмин: - / 16 | сын крестьянский - сын Кузьмы [2]
07 | Шубников Савва Кузьмин: - / 15 | сын крестьянский - сын Кузьмы [2]
08 | Шубникова Анна Кузьмина: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Кузьмы [2]
09 | Шубникова Мавра Никитина: - / 21 | жена крестьянская - жена Трофима [5]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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