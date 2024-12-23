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Шубников Трофим Кузьмин

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шубников Трофим Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
312
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1782
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Кузьмы [2]
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2240об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 8
01 | Шубникова Анна Иванова: 60 / - | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Шубников Кузьма Андреев: 24 / 43 | крестьянин - сын Анны [1]
03 | Шубникова Евдокия Иванова: 30 / - | жена крестьянская - жена Кузьмы [2]
04 | Шубникова Анна Кузьмина: 5 / 24 | дочь крестьянская - дочь Кузьмы [2]
05 | Шубников Трофим Кузьмин: - / 18 | сын крестьянский - сын Кузьмы [2]
06 | Шубников Василий Кузьмин: - / 16 | сын крестьянский - сын Кузьмы [2]
07 | Шубников Савва Кузьмин: - / 15 | сын крестьянский - сын Кузьмы [2]
08 | Шубникова Анна Кузьмина: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Кузьмы [2]
09 | Шубникова Мавра Никитина: - / 21 | жена крестьянская - жена Трофима [5]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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