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Андрей Петров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Андрей Петров
Пол
муж
Номер записи
278
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1782
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
сын Петра Панкратова [5]
Причина выбытия
умре
Год убытия
1764
Год рождения вычисленный
1763
Год смерти
1764
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2239об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 6
01 | Панкрат Данилов: 51 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Пётр Данилов: 42 / - | крестьянин - брат родной Панкрата [1]
03 | Евдокия Карпова: 30 / - | жена крестьянская - жена Панкрата [1]
04 | Герасим Панкратов: 28 / 47 | сын крестьянский - сын Панкрата [1]
05 | Пётр Панкратов: 25 / - | сын крестьянский - сын Панкрата [1]
06 | Григорий Панкратов: 5 / - | сын крестьянский - сын Панкрата [1]
07 | Мокей Панкратов: 3 / 22 | сын крестьянский - сын Панкрата [1]
08 | Прасковья Панкратова: 12 / 31 | дочь крестьянская - дочь Панкрата [1]
09 | Ксения Панкратова: 9 / - | дочь крестьянская - дочь Панкрата [1]
10 | Акулина Константинова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Петра Панкратова [5]
11 | Андрей Петров: 0 / - | сын крестьянский - сын Петра Панкратова [5]
12 | Анна Петрова: 6 / 25 | дочь крестьянская - дочь Петра Панкратова [5]
13 | Афанасий Петров: - / 8 | сын крестьянский - сын Петра Панкратова [5]
14 | Федосья Петрова: - / 14 | дочь крестьянская - дочь Петра Панкратова [5]
15 | Марфа Петрова: - / 9 | дочь крестьянская - дочь Петра Панкратова [5]
16 | Екатерина Иванова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Герасима [4]
17 | Семён Герасимов: 2 / 21 | сын крестьянский - сын Герасима [4]
18 | Василий Герасимов: 1 / - | сын крестьянский - сын Герасима [4]
19 | Дмитрий Герасимов: 0 / - | сын крестьянский - сын Герасима [4]
20 | Николай Герасимов: - / 16 | сын крестьянский - сын Герасима [4]
21 | Яким Герасимов: - / 12 | сын крестьянский - сын Герасима [4]
22 | Матрёна Александрова: 24 / 37 | жена крестьянская - жена Мокея [7]
23 | Пётр Мокеев: - / 4 | сын крестьянский - сын Мокея [7]
24 | Ирина Мокеева: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Мокея [7]
25 | Екатерина Лаврентьева: - / 22 | жена крестьянская - жена Семёна Герасимова [17]
26 | Алексей Семёнов: - / 3 | сын крестьянский - сын Семёна Герасимова [17]
27 | Марфа Семёнова: - / 2 | дочь крестьянская - дочь Семёна Герасимова [17]
28 | Наталья Михайлова: 50 / - | жена крестьянская - жена Петра Данилова [2]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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