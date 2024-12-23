Акулина Константинова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Акулина Константинова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 277
- Сословие
- жена крестьянская
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- жена Петра Панкратова [5]
- Откуда прибыл
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 30
- Возраст по текущей РС
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1733
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2239
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 6
01 | Панкрат Данилов: 51 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Пётр Данилов: 42 / - | крестьянин - брат родной Панкрата [1]
03 | Евдокия Карпова: 30 / - | жена крестьянская - жена Панкрата [1]
04 | Герасим Панкратов: 28 / 47 | сын крестьянский - сын Панкрата [1]
05 | Пётр Панкратов: 25 / - | сын крестьянский - сын Панкрата [1]
06 | Григорий Панкратов: 5 / - | сын крестьянский - сын Панкрата [1]
07 | Мокей Панкратов: 3 / 22 | сын крестьянский - сын Панкрата [1]
08 | Прасковья Панкратова: 12 / 31 | дочь крестьянская - дочь Панкрата [1]
09 | Ксения Панкратова: 9 / - | дочь крестьянская - дочь Панкрата [1]
10 | Акулина Константинова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Петра Панкратова [5]
11 | Андрей Петров: 0 / - | сын крестьянский - сын Петра Панкратова [5]
12 | Анна Петрова: 6 / 25 | дочь крестьянская - дочь Петра Панкратова [5]
13 | Афанасий Петров: - / 8 | сын крестьянский - сын Петра Панкратова [5]
14 | Федосья Петрова: - / 14 | дочь крестьянская - дочь Петра Панкратова [5]
15 | Марфа Петрова: - / 9 | дочь крестьянская - дочь Петра Панкратова [5]
16 | Екатерина Иванова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Герасима [4]
17 | Семён Герасимов: 2 / 21 | сын крестьянский - сын Герасима [4]
18 | Василий Герасимов: 1 / - | сын крестьянский - сын Герасима [4]
19 | Дмитрий Герасимов: 0 / - | сын крестьянский - сын Герасима [4]
20 | Николай Герасимов: - / 16 | сын крестьянский - сын Герасима [4]
21 | Яким Герасимов: - / 12 | сын крестьянский - сын Герасима [4]
22 | Матрёна Александрова: 24 / 37 | жена крестьянская - жена Мокея [7]
23 | Пётр Мокеев: - / 4 | сын крестьянский - сын Мокея [7]
24 | Ирина Мокеева: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Мокея [7]
25 | Екатерина Лаврентьева: - / 22 | жена крестьянская - жена Семёна Герасимова [17]
26 | Алексей Семёнов: - / 3 | сын крестьянский - сын Семёна Герасимова [17]
27 | Марфа Семёнова: - / 2 | дочь крестьянская - дочь Семёна Герасимова [17]
28 | Наталья Михайлова: 50 / - | жена крестьянская - жена Петра Данилова [2]
- Комментарий наборщика
- старинная Горки, вариант имени Акилина
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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