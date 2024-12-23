Шорников Михаил Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шорников Михаил Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 246
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Ивана [1]
- Возраст по прошлой РС
- 32
- Возраст по текущей РС
- 51
- Год рождения вычисленный
- 1731
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2238
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Шорников Иван Никитин: 57 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Шорников Афанасий Никитин: 72 / - | крестьянин - брат родной Ивана [1]
03 | Шорников Михаил Иванов: 32 / 51 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
04 | Шорников Фёдор Иванов: 15 / - | сын крестьянский - сын Ивана [1]
05 | Шорникова Дарья Иванова: 15 / 34 | дочь крестьянская - дочь Ивана [1]
06 | Шорникова Пелагея Иванова: 14 / - | дочь крестьянская - дочь Ивана [1]
07 | Шорникова Анна Семёнова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Михаила [3]
08 | Шорников Григорий Михайлов: 10 / 29 | сын крестьянский - сын Михаила [3]
09 | Шорников Тимофей Михайлов: 0 / - | сын крестьянский - сын Михаила [3]
10 | Шорникова Ирина Михайлова: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Михаила [3]
11 | Шорникова Екатерина Михайлова: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Михаила [3]
12 | Шорникова Ксения Семёнова: - / 20 | жена крестьянская - жена Григория [8]
13 | Шорников Маркелл Григорьев: - / 8 | сын крестьянский - сын Григория [8]
14 | Шорникова Матрёна Фёдорова: - / 2 | дочь крестьянская - дочь Фёдора [4]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.