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Моховиков Степан Фёдоров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Моховиков Степан Фёдоров
Пол
муж
Номер записи
237
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1782
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1741
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2238
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Моховиков Степан Фёдоров: 22 / 41 | крестьянин - глава [1]
02 | Моховикова Татьяна Емельянова: 23 / 42 | жена крестьянская - жена Степана [1]
03 | Моховиков Борис Степанов: - / 14 | сын крестьянский - сын Степана [1]
04 | Моховикова Акулина Степанова: - / 6 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
05 | Моховикова Домна Степанова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
05 | Моховикова Марфа Степанова: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
06 | Моховикова Агафья Тихонова: 50 / - | крестьянка/вдова - мать Степана [1]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Моховиковы, вариант имени Стефан
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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