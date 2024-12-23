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Моховикова Прасковья Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Моховикова Прасковья Яковлева
Пол
жен
Номер записи
236
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Якова [1]
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2238
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Моховиков Яков Петров: 25 / 44 | крестьянин - глава [1]
02 | Моховикова Евдокия Михайлова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Якова [1]
03 | Моховикова Улита Яковлева: 10 / - | дочь крестьянская - дочь Якова [1]
04 | Моховикова Федосья Яковлева: 5 / - | дочь крестьянская - дочь Якова [1]
05 | Моховиков Василий Яковлев: - / 18 | сын крестьянский - сын Якова [1]
06 | Моховикова Прасковья Яковлева: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Якова [1]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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