Моховикова Улита Яковлева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Моховикова Улита Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 233
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь Якова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Куда убыл
- с. Боголюбово, Боголюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Причина выбытия
- отдана замуж
- Год рождения вычисленный
- 1753
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2238
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Моховиков Яков Петров: 25 / 44 | крестьянин - глава [1]
02 | Моховикова Евдокия Михайлова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Якова [1]
03 | Моховикова Улита Яковлева: 10 / - | дочь крестьянская - дочь Якова [1]
04 | Моховикова Федосья Яковлева: 5 / - | дочь крестьянская - дочь Якова [1]
05 | Моховиков Василий Яковлев: - / 18 | сын крестьянский - сын Якова [1]
06 | Моховикова Прасковья Яковлева: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Якова [1]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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