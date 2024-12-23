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Моховикова Пелагея Семёнова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Моховикова Пелагея Семёнова
Пол
жен
Номер записи
230
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
14
Родственная связь
дочь Семёна [7]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2237об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Моховиков Максим Петров: 52 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Моховикова Ксения Васильева: 50 / - | жена крестьянская - жена Максима [1]
03 | Моховиков Иван Максимов: 27 / - | сын крестьянский - сын Максима [1]
04 | Моховиков Сергей Максимов: 21 / - | сын крестьянский - сын Максима [1]
05 | Моховикова Марфа Максимова: 10 / - | дочь крестьянская - дочь Максима [1]
06 | Моховикова Дарья Андреева: 35 / 54 | жена крестьянская - жена Ивана [3]
07 | Моховиков Семён Иванов: 7 / 26 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
08 | Моховиков Василий Иванов: 3 / 22 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
09 | Моховиков Андрей Иванов: 1 / 20 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
10 | Моховиков Пётр Иванов: - / 10 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
11 | Моховикова Татьяна Иванова: - / 13 | дочь крестьянская - дочь Ивана [3]
12 | Моховикова Ефимия Семёнова: - / 29 | жена крестьянская - жена Семёна [7]
13 | Моховиков Роман Семёнов: - / 9 | сын крестьянский - сын Семёна [7]
14 | Моховикова Пелагея Семёнова: - / 3 | дочь крестьянская - дочь Семёна [7]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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