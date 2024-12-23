Моховикова Марфа Максимова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Моховикова Марфа Максимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 221
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Максима [1]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Куда убыл
- д. Палашкино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Причина выбытия
- отдана замуж
- Год рождения вычисленный
- 1753
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2237об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Моховиков Максим Петров: 52 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Моховикова Ксения Васильева: 50 / - | жена крестьянская - жена Максима [1]
03 | Моховиков Иван Максимов: 27 / - | сын крестьянский - сын Максима [1]
04 | Моховиков Сергей Максимов: 21 / - | сын крестьянский - сын Максима [1]
05 | Моховикова Марфа Максимова: 10 / - | дочь крестьянская - дочь Максима [1]
06 | Моховикова Дарья Андреева: 35 / 54 | жена крестьянская - жена Ивана [3]
07 | Моховиков Семён Иванов: 7 / 26 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
08 | Моховиков Василий Иванов: 3 / 22 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
09 | Моховиков Андрей Иванов: 1 / 20 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
10 | Моховиков Пётр Иванов: - / 10 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
11 | Моховикова Татьяна Иванова: - / 13 | дочь крестьянская - дочь Ивана [3]
12 | Моховикова Ефимия Семёнова: - / 29 | жена крестьянская - жена Семёна [7]
13 | Моховиков Роман Семёнов: - / 9 | сын крестьянский - сын Семёна [7]
14 | Моховикова Пелагея Семёнова: - / 3 | дочь крестьянская - дочь Семёна [7]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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