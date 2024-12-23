Аграфена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАграфена Иванова

Аграфена Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Аграфена Иванова
Пол
жен
Номер записи
212
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1763
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по текущей РС
20
Куда убыл
д. Корякино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Причина выбытия
отдана замуж
Год рождения вычисленный
1743
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 302об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 32
01 | Аграфена Иванова: - / 20 | крестьянка - глава [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Агриппина
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.