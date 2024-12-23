Марфа Васильева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Марфа Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 211
- Сословие
- крестьянка/вдова
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 31
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- мать Романа и Петра [3]
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1733
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 302об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 31
01 | Степан Иванов: 11 / 28 | крестьянин - глава [1]
02 | Михаил Иванов: 6 / 23 | крестьянин - брат родной [1]
03 | Роман Иванов: - / 7 | крестьянин - брат родной [1]
04 | Пётр Иванов: - / 5 | крестьянин - брат родной [1]
05 | Евдокия Иванова: - / 9 | крестьянка - сестра родная [1]
06 | Степанида Борисова: - / 20 | жена крестьянская - жена Степана [1]
07 | Марфа Михайлова: - / 35 | жена крестьянская - жена Михаила [2]
08 | Марфа Васильева: - / 30 | крестьянка/вдова - мать Романа и Петра [3]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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