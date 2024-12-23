Егор Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Андреев

Егор Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Егор Андреев
Пол
муж
Номер записи
199
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1763
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
24
Куда убыл
с. Давыдово, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Причина выбытия
семья переведена в другое село
Год рождения вычисленный
1722
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 302
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 30
01 | Егор Андреев: 24 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Ирина Иванова: - / 36 | жена крестьянская - жена Егора [1]
03 | Сергей Егоров: - / 11 | сын крестьянский - сын Егора [1]
04 | Пётр Егоров: - / 5 | сын крестьянский - сын Егора [1]
05 | Дарья Егорова: - / 2 | дочь крестьянская - дочь Егора [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Георгий
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.